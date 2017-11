Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Ilyas Umakhanov und Khizri Shikhsaidov

Baku, 2. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Donnerstag, dem 2. November den stellvertretenden Vorsitzenden des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation, den Ko-Vorsitzenden der bilateralen Regierungskommission Ilyas Umakhanov und den Vorsitzenden der Volksversammlung der Republik Dagestan der RF, Khizri Shikhsaidov, zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev begrüßte die Gäste und erinnerte daran, dass in diesem Jahr sowohl Ilyas Magomedsalamovich, als auch Khizri Isayevich mit dem höchsten Preis des aserbaidschanischen Staates -dem Orden der Freundschaft ausgezeichnet worden sind. Die entsprechenden Erlässe wurden im März und Juli dieses Jahres unterzeichnet, sagte der Staatschef. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass man die Aktivitäten von Ilyas Umakhanov und Khizri Shikhsaidov in Aserbaidschan hoch einschätzt. Ihre Tätigkeit zielt darauf ab, die brüderlichen Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan, Dagestan und Aserbaidschan zu stärken. Sie sind der Vertreter von Dagestan. Die Freundschaft, Brüderlichkeit und Zusammenarbeit zwischen Dagestan und Aserbaidschan haben eine jahrhundertelange Geschichte. Und Sie sind auch die Vertreter des russischen Staates, der russischen Regierung. Sie spielen eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung der Russischen Föderation in Moskau und Dagestan. Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan. Man kennt Sie in Aserbaidschan sehr gut und Sie sind große Freunde Aserbaidschans, sagte Staatspräsident.

Es bestehen enge Beziehungen zwischen unseren Völkern und sie entwickeln sich heute erfolgreich. Gestern Abend haben wir bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die bilaterale Agenda unserer Beziehungen betrachtet. Es stellte sich heraus, dass es kein Problem gibt, das ihre Lösung erfordert. Wir haben die zuständigen Stellen beauftragt, Wege zu finden, um die Beziehungen weiter auszubauen. Heute demonstrieren Russland und Aserbaidschan hohes Maß an guter Nachbarschaft, Partnerschaft und Vertrauen, sagte Präsident Ilham Aliyev und schätzte den großen Beitrag von Ilyas Magomedsalamovich und Khizri Isayevich in der Stärkung der russisch-aserbaidschanischen Beziehungen hoch ein.

Das Staatsoberhaupt präsentiert dann die Orden "Freundschaft.

Der stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation, der Ko-Vorsitzende der bilateralen Regierungskommission, Ilyas Umakhanov und der Vorsitzende der Volksversammlung der Republik Dagestan der RF, Khizri Shikhsaidov, bedankten sich beim aserbaidschanischen Staatschef für freundliche Worte und hohe Auszeichnung. Die Gäste sagten, dass es ihnen eine große Ehre ist, diese hohe Auszeichnung vom Präsidenten zu bekommen.

Im Laufe des Gespräches wiesen die Seiten darauf hin, dass die historisch gewachsenen traditionellen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Dagestan wichtige Faktoren für die Stabilität im Kaukasus und in der Region sind.

Am Ende ließ man sich fotografieren.