Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Leiter der niederländisch-aserbaidschanischen Freundschaftsgruppe VIDEO

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 11. Februar den ehemaligen Senatspräsidenten des Königreichs Niederlande, den Leiter der niederländisch-aserbaidschanischen Freundschaftsgruppe, René van der Linden, zum Gespräch empfangen, gibt AZERTAC bekannt.

Bei dem Gespräch fand ein Meinungsaustausch über die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den Niederlanden in den Bereichen Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Verkehr, Logistik und auf anderen Gebieten statt. Die Seiten wiesen auf die Bedeutung der in Aserbaidschan geschaffenen Verkehrsinfrastruktur, insbesondere des internationalen Bakuer Seehandelshafens in der Siedlung Alat in Hinsicht auf die Entwicklung der Logistik hin.

Die Seiten sprachen die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Europa an und stellten fest, dass sich die Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union erfolgreich entwickeln.

René van der Linden verwies darauf, dass Aserbaidschans als stabiles Land sehr wichtiger Staat in der Region sei.

Bei dem Treffen hob man den Beitrag Aserbaidschans zur europäischen Energiesicherheit hervor und führte einen Meinungsaustausch über die Perspektiven der Zusammenarbeit.