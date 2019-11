Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt NATO-Delegation  VIDEO

Baku, 26. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 26. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Sir Stuart Peach, zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Der aserbaidschanische Präsident machte beim Gespräch darauf aufmerksam, dass Aserbaidschan schon seit einigen Jahren seine logistische Unterstützung bietet und zum Veranstaltungsort für solche wichtige Treffen geworden ist. Präsident Ilham Aliyev sagte: “Wir schätzen dies hoch ein. Wir betrachten es als Zeichen für Freundschaft und Partnerschaft zwischen uns. Wir sehen es auch als Zeichen des Vertrauens an, weil es viele Länder auf der Welt gibt. Es gibt fast zweihundert Länder in den Vereinten Nationen. Als Veranstaltungsort für diese Treffen wurde jedoch Aserbaidschan ausgewählt, was zu mehr Klarheit, Zusammenarbeit, Risikominderung und mehr Sicherheit auf dem Planeten führen wird. Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, dass die NATO und Russland Aserbaidschan als Veranstaltungsort für dieses Treffen ausgewählt haben. Wir hoffen, dass sowohl frühere, als auch aktuelle und zukünftige Treffen ihren wesentlichen Beitrag zum internationalen Frieden und Stabilität leisten wird“.

Sir Stuart Peach übermittelte dem aserbaidschanischen Präsidenten die Grüße von NATO- Generalsekretär Stoltenberg.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße von NATO-Generalsekretär und bat seine Grüße ebenfalls ihm zu übermitteln. Der Staatschef erinnerte an seine Treffen mit ihm im NATO-Hauptquartier sowie an seine Gespräche mit Botschaftern im Nordatlantikrat.

Sir Stuart Peach bedankte sich beim Staatsoberhaupt für das Treffen und die Unterstützung der Streitkräfte Aserbaidschans für die NATO. Wir finden es als Partner und Freund sehr wichtig. Wir zollen den Streitkräften Aserbaidschans großen Respekt. Sie sind sehr professionell und effektiv, fügte Sir Stuart Peach hinzu.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich beim Gast für freundliche Worte über aserbaidschanische Soldaten und sagte: “Wir sind ein vertrauenswürdiger NATO-Partner. Die aserbaidschanische Friedensmission ist im Nato-Einsatz in Afghanistan. Wir haben vor kurzem die Anzahl von Soldaten um 30% erhöht. Derzeit sind 120 aserbaidschanische Soldaten im Nato-Einsatz in Afghanistan.

Wir arbeiten auch im Rahmen des NATO-Programms “Partnerschaft für den Frieden“ zusammen. Gleichzeitig leisten wir wichtige logistische und transporttechnische Unterstützung für die Güter, die nach Afghanistan transportiert werden. Außerdem haben wir vor zwei Jahren die Eisenbahnstrecke zwischen Aserbaidschan und der Türkei eröffnet, die derzeit für den Transport genutzt wird und ein wichtiger Teil des Lapis-Lazuli-Transportkorridors ist. Wir haben bereits begonnen, die Exportgüter aus Afghanistan zu empfangen. Wir tragen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Afghanistans bei und haben mehrfach Geld für den Treuhandfonds der afghanischen Armee gespendet. Wir unterstützen auch die Reformen in diesem Land und arbeiten mit der afghanischen Regierung eng zusammen. Wir freuen uns darüber, dass ein bürgerfreundliches Zentrum für öffentliche Dienstleistungen “ASAN xidmət“ in Afghanistan eröffnet haben. Das ist eine staatliche One-Stop-Shop-Einrichtung “. Wir besitzen gerade dieses Know-how. In diesem Zentrum werden mehr als 200 Verwaltungsdienstleistungen zügig und transparent bearbeitet. Vielleicht können einige Mitglieder Ihrer Delegation eines von diesen Zentren besuchen, es gibt fünf solche Zentren in Baku. Ich sage dies, um zu sehen, was wir unseren afghanischen Partnern vorgeschlagen haben. Natürlich sind auch Sicherheitsoperationen und Terrorismusbekämpfung sehr wichtig, aber das Land braucht Arbeitsplätze, Beschäftigung, soziale Sicherheit und Wirtschaftsreformen und wir arbeiten mit der afghanischen Regierung in diesen Bereichen eng zusammen.“