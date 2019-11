Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Präsident von World Ethnosport Confederation VIDEO

Baku, 14. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 14. November eine Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden der World Ethnosport Confederation (WEC), Bilal Erdogan, zum Gespräch empfangen, gibt die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Der WEC-Präsident Bilal Erdogan übermittelte dem aserbaidschanischen Präsidenten die Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme der Delegation am II. Gipfel religiöser Führer aus aller Welt.

Präsident Ilham Aliyev betonte die Bedeutung der Teilnahme der Türkei an diesem Gipfel. Präsident Ilham Aliyev erinnerte an sein jüngstes Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan im Rahmen des Gipfeltreffens des Kooperationsrates der türkischsprachigen Staaten in Baku.

Die Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass sich die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in allen Bereichen auch weiterhin entwickeln werden.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße von Präsident Recep Tayyip Erdogan und bat ihn, seine Grüße ebenfalls ihm zu übermitteln.