Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Staatsberater des usbekischen Präsidenten VIDEO

Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Donnerstag, dem 21. Dezember den Staatsberater des Präsidenten der Republik Usbekistan, Rustam Kamilov, zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zufrieden, dass Usbekistan auf der internationalen Konferenz "2017-Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog" in Baku durch eine hochrangige Delegation vertreten ist.

Das Staatsoberhaupt betonte die Bedeutung der Konferenz, die im Rahmen des "Jahres der islamischen Solidarität".

im Bruderland stattfand. Rustam Kamilov überbrachte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev. Der usbekische Gast sagte, dass Aserbaidschan und Usbekistan den gleichen Ansatz im toleranten Umgang mit verschiedenen Völkern und der Erhaltung des Friedens haben. Er sprach die Wichtigkeit der Toleranz und das friedlichen Zusammenleben von Menschen in Hinsicht auf die Entwicklung des Landes. Rustam Kamilov sagte, dass die Wiederbelebung der islamischen Traditionen, die Überlieferung des islamischen Erbes an die kommenden Generationen eine der Prioritäten in Usbekistan sind.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich für die Grüße von Präsident Shavkat Mirziyoyev und bat, seine Grüße ebenfalls an seinen usbekischen Kollegen zu übermitteln.