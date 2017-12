Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt eine Delegation der russischen Staatsduma VIDEO

Baku, 11. Dezember, AZERTAC

Am Montag, dem 11. Dezember hat Aserbaidschans Präsident, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung von Leonid Kalaschnikov, dem Ausschussvorsitzenden für GUS-Angelegenheiten, eurasische Integration und Beziehungen zu Landsleuten

der Staatsduma der Russischen Föderation zum Gespräch empfangen, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC.

Die Seiten unterstrichen die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen und wiesen auf die Rolle der interparlamentarischen Zusammenarbeit bei der Vertiefung dieser Beziehungen hin.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die Sitzung der gemeinsamen Kommission des Komitees für internationale Verhältnisse und interparlamentarische Beziehungen des aserbaidschanischen Parlaments und des Ausschusses für GUS-Angelegenheiten, eurasische Integration und Beziehungen zu Landsleuten der Staatsduma der Russischen Föderation in Baku zu dieser Zusammenarbeit beiträgt.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit auf Parlamentsebene.

Leonid Kalaschnikov überbrachte dem aserbaidschanischen Staatschef die Grüße des Vorsitzenden der russischen Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin. Der russische Gast sagte, er sei von den Entwicklungsprozessen in Baku tief beeindruckt. Leonid Kalaschnikov hob hervor, dass der 12. Dezember Jahrestag zum Gedenken an den großen Leader Heydar Aliyev ist. Er sagte, dass man das Andenken dieser großen Persönlichkeit in Russland bis auf den heutigen Tag mit großem Respekt ehrt.

Staatspräsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße von Wjatscheslaw Wolodin und bat Leonid Kalaschnikov, seine Grüße ebenfalls ihm zu übermitteln.