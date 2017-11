Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt eine Delegation von CISCO

Baku, 29. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 29. November eine Delegation unter der Leitung von Guy Diedrich, dem Vizepräsidenten für globale Innovationen der Gesellschaft CISCO zum Gespräch empfangen.

Guy Diedrich betonte, dass das von ihm vertretene Unternehmen mit Aserbaidschan, sowie mit dem Ministerium für Verkehr, Kommunikation und Hochtechnologie effektiv zusammenarbeitet. Der Gast erinnerte an seine früheren Gespräche mit Präsident Ilham Aliyev und sagte, dass nach diesen Treffen sehr gute Ergebnisse erzielt worden seien. CISCO-Vizepräsident betonte, dass sie an einer Reihe von wichtigen Projekten in Bezug auf Aserbaidschan arbeiten und die Gesellschaft CISCO der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan große Bedeutung beimisst. Der Gast wies darauf hin, dass es für die weitere Zusammenarbeit alle Möglichkeiten bestehen.

Präsident Ilham Aliyev verwies auf die erfolgreiche Zusammenarbeit von Aserbaidschan mit der CISCO. Das Staatsoberhaupt sprach seine Treffen mit der Leitung des Unternehmens an und sagte, dass diese Gespräche in den verflossenen Jahren sehr gute Grundlagen für die Entwicklung der Beziehungen geschaffen haben. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit sich auch weiterhin vertiefen wird.

"Der Informationstechnologiesektor ist eine der Prioritäten für Aserbaidschan", sagte Präsident Ilham Aliyev und wies darauf hin, dass großangelegte Arbeiten, die in Aserbaidschan in diesem Bereich durchgeführt werden, sehr große Bedeutung für die rasche Entwicklung der Wirtschaft des Landes haben.