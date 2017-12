Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt eine Gruppe von muslimischen Persönlichkeiten aus Religion VIDEO

Baku, 22. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 22. Dezember eine Gruppe von muslimischen religiösen Persönlichkeiten aus den nordkaukasischen Republiken der Russischen Föderation, zum Gespräch empfangen, gibt die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Der Staatschef sprach die in Baku stattfindende internationale Konferenz zum Thema "2017 - Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog" an und sagte, dass sie zu weiterer Annäherung der verschiedenen Religionen und Nationen beitragen, sowie zur internationalen Zusammenarbeit ihren wesentlichen Beitrag leisten wird. Staatspräsident Ilham Aliyev zeigte sich zufrieden damit, dass eine sehr große Delegation bestehend aus religiösen Führern aus den nordkaukasischen Republiken der Russischen Föderation an dieser Konferenz teilnimmt. Das Staatsoberhaupt betonte, dass solche Veranstaltungen und Treffen zur weiteren Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Russischen Föderation, einschließlich den Republiken des Nordkaukasus und Aserbaidschan dienen. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass Aserbaidschan zur Solidarität der muslimischen Welt weiterhin beitragen wird, trotz das 2017- “Jahr der islamischen Solidarität“ seinem Abschluss entgegengeht. In dieser Hinsicht wird der Koordinierungsrat, der gebildet werden soll, eine gute Gelegenheit für künftige Zusammenarbeit bieten wird, so Präsident Ilham Aliyev.

Der Mufti der Karatschai-Tscherkessischen Republiken, Ismail Berdiyev, bedankte sich beim aserbaidschanischen Staatschef für die Unterstützung in der Organisation der internationalen Konferenz zum Thema “2017 - Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkulturellen Dialog“ in Baku und wies darauf hin, dass diese Gipfelkonferenz zur Stärkung der Freundschaft zwischen den Völkern beiträgt. Ismail Berdiyev ehrte mit großem Respekt das Andenken an den großen Leader Heydar Aliyev und sagte, dass die Politik, die er zugunsten des aserbaidschanischen Volkes durchführte, von Präsident Ilham Aliyev erfolgreich fortgesetzt wird. Der Gast sagte, dass die großen Entwicklungsprozesse, die sie bei diesmaligen Besuch in Aserbaidschan sowie bei früheren Besuchen erlebt haben, einen großen Eindruck bei ihnen erweckten.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die freundlichen Worte und sagte, dass die in unserer Gesellschaft herrschende Stabilität, das friedliche Zusammenleben von Vertretern verschiedener Religionen und Nationen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Aserbaidschans, sowie der weiteren Verbesserung des Wohlstands von unserem Volk spielen. Es ist sehr wichtig, die Solidarität zu stärken, um in den muslimischen Ländern bestehenden Probleme zu lösen, so Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev.