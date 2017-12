Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt eine britische Delegation

Baku, 14. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 14. Dezember hat Aserbaidschans Präsident, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung von Baronin Rona Fairhead, der britischen Staatsministerin für Handel und Exportförderung, Co-Vorsitzenden der zwischenstaatlichen Kommission zum Gespräch empfangen, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC.

Die Seiten unterstrichen die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Großbritannien in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie und auf anderen Gebieten und wiesen darauf hin, dass es ein gutes Potenzial für die weitere Verbesserung der Zusammenarbeit gibt.

Präsident Ilham Aliyev betonte, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern eine gute Geschichte haben und Großbritannien der größte ausländische Investor Aserbaidschans ist. Der britische Ölkonzern BP ist ein wichtiger Partner Aserbaidschans in den globalen Energieprojekten, fügte der aserbaidschanische Staatschef hinzu. Staatspräsident Ilham Aliyev sagte, dass in Aserbaidschan sehr wichtige Schritte unternommen werden, die Wirtschaft zu diversifizieren. Aserbaidschan will, dass die britischen Unternehmen am Nicht-Energiesektor Aserbaidschans als Investor und Auftragnehmer noch aktiver beteiligt sind, sagte Präsident Ilham Aliyev. Das Staatsoberhaupt zeigte sich zuversichtlich, dass der Besuch der Ministerin Baronin Rona Fairhead in Aserbaidschan zur weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beitragen wird.

Frau Baronin Rona Fairhead unterstrich die Errungenschaften Aserbaidschans in den Jahren der Unabhängigkeit und sagte, dass diese Fortschritte bei ihm großen Eindruck erweckt haben. Der Gast sprach die Zusammenarbeit im Energiebereich an und betonte, dass die britische Regierung den bilateralen Beziehungen mit Aserbaidschan große Bedeutung beimisst. Sie bezeichnete die Kooperation zwischen dem Konzern BP und Aserbaidschan als wichtige Partnerschaftsbeziehungen.

Die Seiten unterstrichen die Aussichten für die Zusammenarbeit im Energiesektor, sowie die erfolgreiche Umsetzung der Phase II des Shah Deniz-Projektes und die Unterzeichnung des neu ausgearbeiteten Vertrags über gemeinsame Erschließung von Vorkommen Aseri, Tschirag und Gunaschli im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres.

Beim Treffen fand ein Meinungsaustausch über Fragen der Beteiligung britischer Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Handel, gemeinsame Investitionen, alternative Energien, Landwirtschaft, Tourismus und Bildung statt.