Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt französische Delegation VIDEO

Baku, 3. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 3. November eine Delegation unter der Leitung von Pierre Alen Rafan, den Leiter der französisch-aserbaidschanischen Freundschaftsgruppe der französischen Nationalversammlung zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev gratulierte Pierre Alen Rafan zu seiner Ernennung zum Leiter der französisch-aserbaidschanischen Freundschaftsgruppe und wünschte ihm viel Erfolg bei seinen Aktivitäten.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass der Besuch von Pierre Alen Rafan in Aserbaidschan eine gute Gelegenheit bietet, unser Land näher kennen zu lernen. Das Staatsoberhaupt sprach die bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich und Aserbaidschan an und sagte, dass diese Beziehungen auf einem sehr hohen Niveau sind, und die Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie und Infrastruktur gute Ergebnisse liefert. Präsident Ilham Aliyev unterstrich die Bedeutung der langjährigen Tätigkeit vieler französischer Unternehmen in Aserbaidschan. Das Staatsoberhaupt bemerkte zur gleichen Zeit, dass Frankreich als Ko-Vorsitzender der OSZE Minsk-Gruppe eine Rolle bei der Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes spielt. Die armenische Lobby verbreitet jedoch unwahre und falsche Informationen über Aserbaidschan und Berg-Karabach in verschiedenen Ländern der Welt und versucht, die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen und eine faire Beilegung des Konflikts zu verhindern, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die Agenda der bilateralen Beziehungen ziemlich bereit ist, und zeigte sich zuversichtlich, dass diese Beziehungen sich auch in den kommenden Jahren stärken werden.

Pierre Alen Rafan äußerte sich zufrieden über seinen Besuch in Aserbaidschan und sein Treffen mit Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev. Pierre Alen Rafan sagte: "Wir alle, darunter auch der französische Präsidenten Emmanuel Macron wollen, dass die Beziehungen zwischen Frankreich und Aserbaidschan weiter ausgebaut werden.“ Er betonte auch die Bedeutung der weiteren Stärkung von Bemühungen um die weitere Vertiefung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Pierre Alen Rafan betonte, es sei wichtig, die französische Gesellschaft über Realitäten über Aserbaidschan zu vermitteln. Im Zusammenhang mit dem Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan stellte Pierre Alen Rafan fest, dass Frankreich für bestehende Resolutionen zur Beilegung des Konflikts weiter engagiert bleibt.

Die Seiten tauschten sich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Raumfahrt, Bauwesen, Verkehr, Wasserwirtschaft, U-Bahn, Eisenbahn, Militärtechnik und auf anderen Gebieten aus.