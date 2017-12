Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt iranische Delegation VIDEO

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat am Dienstag, dem 5. Dezember eine Delegation unter der Leitung des Ministers für Kommunikation und Informationstechnologien der Islamischen Republik Iran, Mohammad-Javad Azari, zum Gespräch empfangen.

Die Seiten zeigten sich zufrieden mit der erfolgreichen Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Islamischen Republik Iran in verschiedenen Bereichen, unter anderem auf dem Gebiet der Kommunikations- und Informationstechnologien.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte, dass die Ausstellung BakuTel-2017 seit mehr als 20 Jahren stattfindet. Der aserbaidschanische Staatschef zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme der iranischen Unternehmen und des Ministers für Kommunikation und Informationstechnologien diese Landes an dieser Ausstellung.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an seinen Besuch in der Islamischen Republik Iran und betonte, dass seine Treffen mit dem Obersten Religionsführer Irans und dem iranischen Präsidenten einen großen Beitrag zur Entwicklung unserer Beziehungen geleistet hatten. Präsident Ilham Aliyev sagte, es gebe gute Möglichkeiten, die Zusammenarbeit im Bereich Informations-und Kommunikationstechnologien auszuweiten. Aserbaidschans Präsident brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man im Rahmen des Besuchs von Mohammad-Javad Azari in Aserbaidschan einen ausführlichen Meinungsaustausch zu den Aussichten der Zusammenarbeit führen wird.

Der Minister für Kommunikation und Informationstechnologien der Islamischen Republik Iran Mohammad-Javad Azari überbrachte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße seines iranischen Amtskollegen Hassan Rohani. Er bedankte sich bei dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt für sein Kondolenztelegramm an den iranischen Präsidenten und das iranische Volk im Zusammenhang mit dem schweren Erdbeben in der Stadt Kirmanschah, sowie für seine Anteilnahme, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Der Minister unterstrich die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarländern in den politischen, wirtschaftlichen und anderen Bereichen und zeigte sich zuversichtlich, dass diese Beziehungen sich auch weiterhin stärken werden.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Hassan Rohani und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls an seinen iranischen Amtskollegen zu übermitteln.