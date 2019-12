Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt iranische Delegation VIDEO

Baku, 3. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat am Dienstag, dem 3. Dezember eine Delegation unter der Leitung des Ministers für Kommunikation und Informationstechnologien der Islamischen Republik Iran, Mohammad-Javad Azari, zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich beim Gespräch damit zufrieden, dass der Iran auf höchster Ebene - auf Ministerebene - an der Aserbaidschanischen Internationalen Fachmesse für Informations- und Telekommunikationstechnik “Bakutel“ teilnimmt. Der Staatschef erinnerte an sein letztes Treffen mit dem iranischen Minister für Kommunikation und Informationstechnologien und zeigte sich zuversichtlich, dass die aserbaidschanisch-iranische Zusammenarbeit wie in anderen Sektoren auch im Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik eine bessere Zukunft haben werden.

Der Präsident erinnerte beim Gespräch auch an sein Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Rohani Ende Oktober und wies darauf hin, dass diese Treffen regelmäßig stattfinden. In den letzten Jahren fanden mehr als 10 Treffen statt, fügte der Staatschef hinzu. Sie waren alle sehr produktiv. Viele Probleme fanden ihre Lösung, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Das Staatsoberhaupt sagte: “Der stellvertretender Premierminister Schahin Mustafayev weilt zu Besuch im Iran und wird Gespräche über die Ausweitung der Zusammenarbeit führen. Obwohl viele Probleme bereits ihre Lösung gefunden haben, bestehen es noch Probleme, die gelöst werden sollten. Insbesondere in den Bereichen Verkehr, Energie und Handel haben wir in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt. Gleichzeitig wurde ein Übereinkommen über den Rechtsstatus des Kaspischen Meeres unterzeichnet. Dies ist auch eine historische Errungenschaft. Dieses Jahr war ein sehr erfolgreiches Jahr für die bilateralen Beziehungen gewesen. Ich bin zuversichtlich, dass auch 2020 für die Zusammenarbeit erfolgreich sein wird.“

Der iranische Minister für Kommunikation und Informationstechnologien Mohammad-Javad Azari äußerte sich zufrieden über sein Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatschef im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan und im Rahmen dieser Ausstellung. Der iranische Gast betonte im Laufe des Gesprächs, dass derzeit im Iran der Haushalt diskutiert wird. Zudem sagte er, dass er ebenfalls an den Diskussionen, Sitzungen teilnimmt. “Gestern abend habe ich mit Präsident Dr. Rohani gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich nach Aserbaidschan reise. Er bat seine besonderen Grüße Ihnen zu übermitteln. Wir trafen uns gestern Abend auch mit Herrn Schahin Mustafayev am Flughafen und führten ein kurzes Gespräch, das etwa zehn Minuten dauerte.“

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße von Präsident Hasan Rohani und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls an den Präsidenten des Iran zu übermitteln.