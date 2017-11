Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt kroatische Delegation VIDEO

Baku, 29. November, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 29. November hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev eine Delegation unter der Leitung der stellvertretenden Ministerpräsidentin der Republik Kroatien, Ministerin für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk, Ko-Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission, Frau Martina Dalić, zum Gespräch empfangen.

Das Staatsoberhaupt sagte, dass die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf einem sehr guten Niveau seien. Präsident Ilham Aliyev erinnerte an den erfolgreichen Besuch der Präsidentin von Kroatien, Kolinda Grabar-Kitarović, in Aserbaidschan und äußerte sich zufrieden über die gegenseitigen Besuche auf verschiedenen Ebenen. Das Staatsoberhaupt betonte die Bedeutung des gegenseitigen Handels, der Investitionen und Zusammenarbeit zwischen mehreren Unternehmen im Hinblick auf die Erweiterung der Beziehungen in verschiedenen Bereichen.

In dieser Hinsicht unterstrich Präsident Ilham Aliyev die Bedeutung der Gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der Staatschef sprach auch die Aserbaidschan-EU-Beziehungen, sowie den erfolgreichen Verlauf und die positiven Ergebnisse des vor kurzem in Brüssel abgehaltenen jüngsten Gipfels der Östlichen Partnerschaft an und wies auf die Bedeutung der bei diesem Gipfel verabschiedeten gemeinsamen Erklärung hin. Aserbaidschans Präsident erinnerte im Laufe des Gesprächs daran, dass derzeit die Gespräche über das neue Aserbaidschan-EU-Abkommen geführt werden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Vereinbarung alle Bereiche, einschließlich: politische, wirtschaftliche, energiepolitische und kulturelle Bereiche unserer Zusammenarbeit von beiderseitigem Interesse umfassen wird. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt sagte, dass die langfristige Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kroatien im Energiebereich gute Aussichten haben. Präsident Ilham Aliyev äußerte sich lobend über die regelmäßige Teilnahme Kroatiens am beratenden Rat für den südlichen Gaskorridor.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Republik Kroatien, Ministerin für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk, Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Kommission, Martina Dalić überbrachte dem aserbaidschanischen Präsidenten die Grüße und besten Wünsche der kroatischen Präsidentin, Frau Kolinda Grabar-Kitarovic und des Premierministers Andrej Plenković. Martina Dalić zeigte sich zufrieden mit seiner Reise nach Baku und sagte, dass sie sich in unserem Land wohl fühlt. Sie sagte, dass die bilateralen Beziehungen zwischen unseren Ländern auf einem sehr hohen Niveau seien. Der kroatische Gast betonte die Bedeutung der gemeinsamen Anstrengungen der Präsidenten der beiden Länder in Hinsicht auf die Erweiterung der Zusammenarbeit. Frau Martina Dalić sprach die erfolgreiche Tätigkeit der Gemeinsamen Kommission für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und sagte, es gebe gute Möglichkeiten, die Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Handel und auf anderen Gebieten zu vertiefen.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und besten Wünsche der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović und des Ministerpräsidenten Andrej Petkovic und bat, seine Grüße ebenfalls an seine kroatische Amtskollegin und den kroatischen Ministerpräsidenten zu übermitteln.