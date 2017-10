Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt neuen Botschafter von Australien zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens VIDEO

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 27. Oktober den in Aserbaidschan neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Australien, Marc Innes-Brown, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen.

Botschafter Marc Innes-Brown schritt die Front der Ehrengarde ab.

Der australische Diplomat überreichte Präsident Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben.

Dann unterhielt sich Staatspräsident Ilham Aliyev mit dem Botschafter.

Präsident Ilham Aliyev wies beim Gespräch auf die Bedeutung gegenseitiger Besuche von Parlamentariern, Ministern und Delegationen auf anderer Ebene hin und sprach die wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Der Staatschef sagte, es sei notwendig, das Format der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu bestimmen, um den gegenseitigen Handel zu fördern. Präsident Ilham Aliyev sagte, es bestehe Möglichkeit für die Aufnahme der Beziehungen in neuen Bereichen, obwohl Aserbaidschan und Australien weit entfernt voneinander liegen. Es gebe gute Möglichkeiten für die Entwicklung der Zusammenarbeit auch im Tourismusbereich, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Das Staatsoberhaupt brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Botschafter während seiner diplomatischen Tätigkeit in Aserbaidschan zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen beitragen wird.

Der neu ernannte Botschafter Australiens, in Aserbaidschan, Marc Innes-Brown sagte, er sei stolz darauf, sein Beglaubigungsschreiben am 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern vorgelegt zu haben. Er hob hervor, sein Land sei am Ausbau der Beziehungen zu Aserbaidschan interessiert und sagte: "Australien hat Aserbaidschan immer stark unterstützt. Wir unterstützen Ihre Souveränität, territoriale Integrität und Position im Berg-Karabach-Konflikt."

Dann betonte Botschafter Marc Innes-Brown die Wichtigkeit des Ausbaus der Kooperationsbemühungen im Handels- und Investitionsbereich zwischen den beiden Ländern.