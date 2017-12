Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt neuen Botschafter von Sudan

Baku, 8. Dezember, AZERTAC

Am Freitag, dem 8. Dezember hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev den neuen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Republik Sudan in Aserbaidschan, Abbas Mustafa Ahmed Abdallah, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen.

Botschafter Abbas Mustafa Ahmed Abdallah schritt die Front der Ehrengarde ab.

Der sudanische Diplomat überreichte Präsident Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben.

Dann unterhielt sich Staatspräsident Ilham Aliyev mit dem Botschafter.

Staatspräsident sprach beim Gespräch das hohe Niveau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern an und sagte, dass es gute Möglichkeiten für die weitere Verbesserung der Beziehungen gebe. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass Aserbaidschan und Sudan im Rahmen der internationalen Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen und der Organisation für islamische Zusammenarbeit eng zusammenarbeiten. Das Staatsoberhaupt brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Botschafter Abbas Mustafa Ahmed Abdallah sich während seiner diplomatischen Tätigkeit in Aserbaidschan mit aller Kraft für die weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen einsetzen wird.

Botschafter Abbas Mustafa Ahmed Abdallah überbrachte dem aserbaidschanischen Staatschef die Grüße des Präsidenten der Republik Sudan Umar Hasan Ahmad al-Baschir. Der Botschafter verwies darauf, dass der Präsident der Republik Sudan ihn beauftragt hat, Anstrengungen für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit dem befreundeten Land Aserbaidschan im Bereich der Wirtschaft zu unternehmen.

Der Botschafter sprach den armenisch-aserbaidschanischen Bergkarabach-Konflikt und hob hervor, dass die Position der Republik Sudan in dieser Frage unverändert bleibt und unverändert bleiben wird. Alle armenisch besetzten Gebiete von Aserbaidschan müssen befreit werden, die territoriale Integrität des befreundeten Landes muss wiederhergestellt werden, sagte der sudanische Diplomat.

Botschafter Abbas Mustafa Ahmed Abdallah sagte, dass sein Land an der weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan in den wirtschaftlichen, kulturellen Bereichen interessiert sei.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die gerechte Position der Republik Sudan in Bezug auf den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt in Berg-Karabach.

Das Staatsoberhaupt dankte auch für die Grüße seines sudanischen Amtskollegen Umar Hasan Ahmad al-Baschir und bat, seine Grüße ebenfalls an ihn zu übermitteln.