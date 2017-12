Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt russische Delegation VIDEO

Baku, 19. Dezember, AZERTAC

Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, empfing heute eine Delegation um den Gouverneur der Oblast Astrachan der Russischen Föderation, Alexander Zhilkin, zum Gespräch.

Im Laufe des Gesprächs unterstrichen die Seiten die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Russischen Föderation in allen Bereichen und wiesen darauf hin, dass die Zusammenarbeit Aserbaidschans mit verschiedenen Regionen der Russischen Föderation, einschließlich der Oblast Astrachan, zu weiterer Verbesserung der Beziehungen beiträgt.

Gouverneur Alexander Zhilkin erinnerte daran, dass in Astrachan ein aserbaidschanischen Business-Center gebaut wird.

Dieses Business-Center wird zur Schaffung eines Logistikknotenpunktes in unserer Oblast dienen, fügte er hinzu. Alexander Zhilkin bedankte sich beim aserbaidschanischen Staatspräsidenten, der Heydar Aliyev Stiftung, der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan, Präsidentin der Stiftung Mehriban Aliyeva und Vizepräsidentin der Stiftung Leyla Aliyeva für ihre Unterstützung für mehrere Projekte, die in der Oblast Astrachan realisiert werden.

Staatspräsident Ilham Aliyev betonte die Rolle der Oblast Astrachan in der weiteren Verbesserung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland, insbesondere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und auf anderen Gebieten.

Im Laufe des Gesprächs wurde hervorgehoben, dass Astrachan künftig zur Entwicklung des Tourismus im Kaspischen Meer deutlich beitragen will. So werden 2018 im Kaspischen Meer die Kreuzfahrtschiffe kreuzen. Die Seiten sprachen auch die weitere Verbesserung der Beziehungen in den Bereichen Transport, Handel und Logistik zwischen Aserbaidschan und der Oblast Astrachan an und diskutierten über die Möglichkeiten für die Ausweitung des Exports landwirtschaftlicher Produkte aus Aserbaidschan über Astrachan auf den russischen Markt.

Die Seiten unterstrichen die Bedeutung der Grundsteinlegung von einem Business Center Astrachan in Baku und tauschten sich über die Perspektiven der Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung und Technologie aus.