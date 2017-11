Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt stellvertretenden Premierminister Usbekistans VIDEO

Baku, 17. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 17. November den stellvertretenden Premierminister der Republik Usbekistan, Alisher Sultanov, zum Gespräch empfangen.

Der stellvertretende Ministerpräsident Alisher Sultanov übermittelte Präsident Ilham Aliyev Grüße und Glückwünsche des Präsidenten der Republik Usbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Alisher Sultanov sagte, dass Präsident Shavkat Mirziyoyev immer an die Treffen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen erinnert. Der Gast sagte: "Ilham Aliyev ist der größte Sohn seines Volkes". Alisher Sultanov bemerkte, dass der Präsident Usbekistans es für notwendig hält, die Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen in vollem Umfang zu nutzen. Der Gast wies darauf hin, dass der usbekische Präsident seinen Besuch in Aserbaidschan mit Ungeduld erwartet und derzeit sehr aktive Vorbereitungen für diesen Besuch getroffen werden, damit er fruchtbar und produktiv verlaufen kann. Er sprach die Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars- an und sagte, dass das Projekt eine große Bedeutung für die gesamte Region hat.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für freundliche Worte und erinnerte mit Genugtuung an seine Treffen mit dem usbekischen Präsidenten. Das Staatsoberhaupt betonte, dass die brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und Völkern auf gemeinsamen historischen, kulturellen und sprachlichen Faktoren beruhen. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die politischen Beziehungen auf einem hohen Niveau sind. Der Staatschef betonte das gegenseitige Vertrauen zwischen den Staatsoberhäuptern und die gegenseitige Unterstützung in den internationalen Strukturen. Das Staatsoberhaupt wies auf die Wichtigkeit des weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie, Verkehr und auf anderen Gebieten.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße seines usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev und bat, seine herzlichsten Grüße und besten Wünsche ebenfalls an ihn zu übermitteln.