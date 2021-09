Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt tschechischen Außenminister VIDEO

Baku, 30. September, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 30. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den tschechischen Außenminister, Jakub Kulhanek, zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen wurde die Bedeutung der Weiterentwicklung und Ausweitung der Beziehungen, einschließlich der im Jahr 2015 zwischen der Aserbaidschan und Tschechien unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung über eine strategische Partnerschaft hervorgehen. Zudem wurde betont, dass der aktuelle Besuch des tschechischen Außenministers Jakub Kulhanek in Aserbaidschan eine gute Gelegenheit bietet, die Perspektiven dieser Beziehungen in der Post-Covid-Zeit zu überprüfen und die Zusammenarbeit im Rahmen der internationalen Organisationen sowie die Ausweitung der Beziehungen in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Investitionen, Verkehr, Energie, einschließlich der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der EU zu erörtern.

Jakub Kulhanek dankte Aserbaidschan für seine Hilfe bei der Evakuierung tschechischer Truppen aus Afghanistan.