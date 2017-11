Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt türkische Delegation

Baku, 30. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 30. November hat Präsident Ilham Aliyev eine Delegation um den Minister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Türkei, Mevlüt Çavuşoglu, zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Das Staatsoberhaupt erinnerte an die Teilnahme von seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan und dem türkischen Außenminister an der Zeremonie zur Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars (BTK). Der Staatschef sprach die Beiträge von Aserbaidschan und der Türkei zur regionalen Zusammenarbeit an und wies auf die Bedeutung ihrer Teilnahme an allen trilateralen Kooperationsformaten hin. Das sind die Initiativen, die die Ausweitung der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit fördern, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu. Das Staatsoberhaupt betrachtete das heute in Baku stattfindende erste Dreier-Treffen der aserbaidschanischen, türkischen und pakistanischen Außenminister als gutes Ereignis.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoglu überbrachte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße von seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Mevlüt Çavuşoglu erinnerte an seine Teilnahme an der Zeremonien zur Eröffnung der BTK vor einem Monat und betonte, dass die Türkei darauf stolz ist. Er verwies auf die Bedeutung von Großprojekten, einschließlich dem TANAP-Projekt, die gemeinsam mit Aserbaidschan umgesetzt werden sollen. Dank der Führung der beiden Präsidenten entwickeln sich die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen, betonte Mevlut Cavusoglu. Der Gast sagte, dass das Dreier-Treffen der aserbaidschanischen, türkischen und pakistanischen Außenminister in Baku zur Stärkung der regionalen und internationalen Sicherheit, sowie zur Stabilität und wirtschaftlichen Entwicklung in der Region dient.

Beim Gespräch wurde die Bedeutung der Abhaltung der Konferenz "Das Herz Asiens - Istanbuler Prozess" in Aserbaidschan in Hinsicht auf die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit hervorgehoben.

Die Seiten tauschten Meinungen über die Regelung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikts aus.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und bat, seine Grüße ebenfalls an seinen türkischen Amtskollegen zu übermitteln.