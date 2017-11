Staatspräsident Ilham Aliyev trifft sich mit Präsident Putin in Teheran VIDEO

Teheran, 1. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat sich am Mittwoch, dem 1. November im Rahmen seines Besuchs in Teheran mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin getroffen, teilt ein AZERTAC-Korrespondent mit.

Russlands Präsident Wladimir Putin begrüßte den aserbaidschanischen Staatschef und äußerte sich zufrieden über sein nächstes Treffen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen in Teheran.

Wir treffen uns regelmäßig und führen Telefonate. Das ist natürlich, weil die Partnerschaftsbeziehungen zwischen unseren Ländern einen besonderen und strategischen Charakter tragen, sagte der russische Staatschef.

Aserbaidschan und Russland haben umfangreichere bilaterale Kontakte. Und ich möchte betonen, dass unsere Anstrengungen nicht umsonst waren. Der Handelsumsatz ist in den ersten 9 Monaten um 62% gestiegen. Wir arbeiten auch an anderen Bereichen und beraten uns ständig über regionale Fragen. Ich freue mich sehr, Sie in einem bilateralen Format zu treffen, so der russische Präsident Wladimir Putin.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bedankte sich bei seinem russischen Amtskollegen und sagte: “Wir haben uns in diesem Jahr mehrmals getroffen. Diese Treffen führen immer zu guten Ergebnissen, weil wir neuen Anstoß zur Entwicklung der Beziehungen geben. Wir freuen uns sehr, dass der Handel nach bestimmten komplexen Prozessen auch im wirtschaftlichen Bereich wächst. Dies zeigt, dass zwischen den Geschäftsstrukturen ein großes gegenseitiges Interesse besteht, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Unsere Beziehungen zu Russland sind strategischer Natur. Aserbaidschan und Russland arbeiten in allen Bereichen- in humanitärer Sphäre, im militärtechnischen Bereich sowie auf den Gebieten Wirtschaft, Energie, Verkehr zusammen. Deshalb ist dies eine vollwertige Beziehung von Freunden, Nachbarn, engen Partnern, sagte Präsident Ilham Aliyev.

“Ich bin auch sehr froh, dass das heutige Treffen am Rande des Dreiergipfels stattfindet. Auch dies halte ich für ein sehr wichtiges Ereignis von globaler Dimension. Weil diese Zusammenarbeit auf tiefen historischen Wurzeln und gemeinsamen Interessen, auf der gegenseitigen Unterstützung beruht. Daher freue ich mich sehr auf unser neues Treffen und bin überzeugt, dass es einen neuen Impuls zur Stärkung unserer Beziehungen geben würde, und wir wichtige Themen erörtern werden“, sagte Präsident Ilham Aliyev.