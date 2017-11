Staatspräsident Ilham Aliyev trifft sich mit seinem ukrainischen Amtskollegen in Brüssel VIDEO

Brüssel, 23. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 23. November hat es in Brüssel ein Treffen von Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev mit seinem ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko gegeben, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

Das Staatsoberhaupt erinnerte an den Besuch des Präsidenten der Ukraine Petro Poroschenko in Aserbaidschan und wies darauf hin, dass die beiden befreundeten Länder in verschiedenen Bereichen erfolgreich und eng zusammenarbeiten. Staatspräsident Ilham Aliyev sagte, dass während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten in Baku Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie und Verkehr, sowie in internationalen Organisationen erörtert wurden. Präsident Ilham Aliyev brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die notwendigen Schritte für die Steigerung des Handelsumsatzes unternommen werden und es dafür ein gutes Potenzial gibt.

Präsident Petro Poroschenko bedankte sich bei seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev für die Unterstützung für die weitere Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Aserbaidschan. Er erinnerte mit Zufriedenheit an seine Treffen mit Präsident Ilham Aliyev in Davos und Baku und äußerte sich zufrieden darüber, dass bei diesen Treffen erzielte Vereinbarungen erfolgreich umgesetzt werden. Er betrachtete die Zunahme der aserbaidschanischen Exporte in die Ukraine als guten Indikator für die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Die Staatschefs tauschten sich über bilaterale Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse aus.