Staatspräsident Ilham Aliyev weiht Sumgait-Rohrwerk von “Baku Steel Company“ nach Rekonstruktion ein VIDEO

Sumgait, 15. Dezember, AZERTAC

Heute fand mit Teilnahme von Staatspräsident Ilham Aliyev die feierliche Eröffnung des Sumgait-Rohrwerks der “Baku Steel Company“ GmbH nach einer vollständigen Rekonstruktion statt.

Rasim Mammadov, Vorsitzender des Aufsichtsrats von “Baku Steel Company“ informierte den Staatschef ausführlich über Arbeiten, die hier durchgeführt wurden.

Man teilte dem Staatsoberhaupt mit, dass das Sumgait-Rohrwerk 1947 gegründet wurde und im Dezember 1952 in Funktion trat. Das Werk war eines der 26 Unternehmen, die in der ehemaligen UdSSR nahtlose Rohre herstellten, und beschäftigte 12.000 Mitarbeiter und hatte eine jährliche Produktionskapazität von 1 Million Tonnen. Im Jahre 1979 wurde im Auftrag des großen Leaders Heydar Aliyev im Gelände des Werkes ein Produktionsgebiet für die Herstellung von Bohrrohren für die Ölindustrie geschaffen. So wurde das Werk zu einem der drei Unternehmen, die in der ehemaligen Sowjetunion Bohrrohre herstellten.

Präsident Ilham Aliyev setzte dann das Werk in Betrieb.

Man informierte den Präsidenten, dass die jährliche Produktionskapazität der Anlage von 90.000 auf 200.000 Tonnen erhöht wurde. 531 Menschen wurden mit festen Arbeitsplätzen gesichert, deren durchschnittliches Monatsgehalt 1.500 Manat beträgt. Das Werk verfügt über eine Kantine mit 180 Sitzplätzen und arbeitet in drei Schichten rund um die Uhr.

Die Rohre des Werkes werden neben dem Inlandsmarkt aber auch ins Ausland exportiert. Das Werk beabsichtigt, seine Rohre nach Deutschland, Holland, Belgien, Italien, Österreich, Türkei, Russland, Kasachstan, Litauen und in die Ukraine zu exportieren.