Staatspräsident Ilham Aliyev weiht Umspannwerk "Yeni Ganja" ein

Ganja, 10. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 10. November ist in der Stadt Ganja mit Teilnahme vom Staatspräsident Ilham Aliyev das 110/35/10 kV-Umspannwerk mit einer Kapazität von 2x40 Megawatt-Ampere (MVA) "Yeni Ganja" in Betrieb gesetzt worden, teilt die Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Der Vorsitzende der Offenen Aktiengesellschaft "Aserischig" Baba Rzayev gab dem Staatschef ausführliche Information über die neue Umspannstation und hier geleistete Arbeiten.

Man teilte dem Staatschef mit, dass die neue Umspannstation mehr als 30 Prozent des zentralen Teils von Ganja mit Strom versorgen wird. Darüber hinaus wird zum ersten Mal in der Stadt Ganja ein ringförmiges Stromversorgungsschema mit einer Kapazität von 110/35/10 kV erstellt werden.

Der Präsident setzte dann die Unterstation in Betrieb.