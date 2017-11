Staatspräsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch im Iran eingetroffen VIDEO

Teheran, 1. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev ist am Mittwoch, dem 1. November zu einem Arbeitsbesuch in die Islamische Republik Iran eingetroffen, um am trilateralen Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter von Aserbaidschan, Iran und Russland teilzunehmen, teilt ein AZERTAC-Eigenberichterstatter mit.

Auf dem Flughafen Mehrabad von Teheran wurde zu Ehren des aserbaidschanischen Staatschefs Ehrenwache gehalten.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev wurde im Flughafen vom iranischen Wirtschafts- und Finanzminister, dem Ko-Vorsitzenden der Regierungskommission, Masoud Karbasian, und anderen hochrangigen Staats- und Regierungsbeamten in Empfang genommen.