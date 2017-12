Staatspräsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Russland

Moskau, 26. Dezember, AZERTAC

Der aserbaidschanische Staatspräsident Ilham Aliyev ist am Dienstag, dem 26. Dezember zu einem Besuch in der Russischen Föderation eingetroffen, um an einem informellen Treffen der GUS-Staatsoberhäupter in Moskau teilzunehmen, wie ein AZERTAC-Sonderkorrespondent mitteilt.

Präsident Ilham Aliyev kam im Amtssitz von Wladimir Putin “Nowo-Ogarjowo“ an.

Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßte den Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev.

Dann ließen sich die GUS-Staatschefs fotografieren.

Anschließend fand ein inoffizielles Treffen der GUS-Staatsoberhäupter statt.

Die Präsidenten hielten eine Rede bei dem Treffen.