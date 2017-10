Staatspräsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Russland eingetroffen VIDEO

Sotschi, 11. Oktober, AZERTAC

Staatspräsident Ilham Aliyev ist am Mittwoch, dem 11. Oktober zu einem Besuch in der russischen Sotschi eingetroffen, um an der Sitzung der Staatsoberhäupter des Rates der GUS teilzunehmen, teilt AZERTAC mit.

Im internationalen Flughafen Sotschi wurde Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev von dem Gouverneur der Region Krasnodar der Russischen Föderation Veniamin Kondratyev und dem Bürgermeister von Sotschi, Anatoly Pakhomov begrüßt.