Staatspräsident Ilham Aliyev zu Besuch in Agjabadi VIDEO

Agjabadi, 28. November, AZERTAC

Nachdem Staatspräsident Ilham Aliyev seinen Besuch im Rayon Terter beendet hatte, traf er am Dienstag, dem 28. November zu einem Besuch im Rayon Agjabadi ein, berichtet AZERTAC.

Das Staatsoberhaupt besuchte das in der Mitte der Stadt Agjabadi zum Andenken an den großen Leader errichtete Denkmal, legte an ihm einen Blumenstrauß nieder.

Der Chef der Exekutive der Stadt Agjabadi Schahin Mammadov informierte den Präsidenten über Arbeiten, die im Bezirk Agjabadi durchgeführt werden.