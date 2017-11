Staatspräsident Ilham Aliyev zu Besuch in Ganja  VIDEO

Ganja, 10. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 10. November ist der Staatspräsident Ilham Aliyev zu einem Besuch in der Stadt Ganja eingetroffen, berichtet AZERTAC.

Das Staatsoberhaupt besuchte zuerst das in der Mitte der Stadt Ganja zum Andenken an den großen Leader errichtete Denkmal, legte an ihm einen Blumenstrauß nieder.

Chef der Exekutive der Stadt Ganja, Elmar Valiyev, informierte Präsident Ilham Aliyev über Arbeiten, die in Ganja in den letzten Zeiten durchgeführt sind.