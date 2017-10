Staatspräsident Ilham Aliyev zu Besuch in der Türkei eingetroffen VIDEO

Istanbul, 19. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev ist am Donnerstag, dem 19. Oktober zu einem Besuch in der Republik Türkei eingetroffen, um auf Einladung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am 9. Gipfeltreffen der Organisation für Wirtschaft und Zusammenarbeit D8 in Istanbul in der Eigenschaft als Gast teilzunehmen, teilt ein AZERTAC-Eigenberichterstatter mit.

Im Flughafen Istanbul-Atatürk, wo die Staatsflaggen der beiden Bruderländer wehten, wurde zu Ehren des aserbaidschanischen Staatschefs Ehrenwache gehalten. Präsident Ilham Aliyev nahm den Rapport vom Vorgesetzten der Ehrengarde entgegen.

Staatspräsident Ilham Aliyev begrüßte die Ehrenwache.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev wurde im Flughafen von Wali (Gouverneur) der Stadt Istanbul Vasip Schahin und anderen Amtspersonen des Bruderlandes in Empfang genommen.