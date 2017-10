Staatspräsident macht sich mit neuem Safari Park in Schamachi vertraut VIDEO

Schamachi, 2. Oktober, AZERTAC

Am 2. Oktober haben Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva beim Besuch in der Schamachi Region neu gegründeten Safari Park kennen gelernt, gibt AZERTAC bekannt.

Safari ist eine der sich am weitesten verbreiteten Arten des Ökotourismus in der modernen Welt. Die Naturschutzgebiete in verschiedenen Teilen von Aserbaidschan sowie die Nationalparks und Reserven können eine wichtige Rolle bei der Anziehung ausländischer Touristen zu solchen Touren spielen.

Der Safari Park im Rayon Schamachi ist bereits fertig.

Man teilte dem Staatschef mit, dass es im Park gegenwärtig 790 Tiere, darunter Hirsche, Mufflons, Lamas und andere Tierarten gibt.

Im Gelände des Parks wurden zugleich ein Verwaltungsgebäude und Gästehaus gebaut.