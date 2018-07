Staatspräsiident Ilham Aliyev zu Besuch in Belgien

Brüssel, 10. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev ist am Dienstag, dem 10. Juli auf Einladung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einem Besuch in der Hauptstadt des Königreichs Belgien eingetroffen, um am NATO-Gipfeltreffen teilzunehmen, wie ein AZERTAC-Sonderkorrespondent mitteilt.