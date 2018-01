Staatssicherheitsdienst: Eines von international gesuchten Mitgliedern von Cyber-Bankraub gefasst und nach Aserbaidschan ausgeliefert

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Einer von international gesuchten Cyberkriminellen Petrovichi Sergey Aksentiyevich ist nach Angaben der PR-Abteilung des Staatssicherheitsdienstes am 30. Dezember gefasst und nach Aserbaidschan ausgeliefert worden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Bürger von einem fremden Land. Er war mit Hacker-Attacken in das Computersystem einer Reihe von in Aserbaidschan funktionierenden Banken eingedrungen und hatte auf diese Art und Weise mehr als drei Millionen Manat erbeutet.

Die Ermittlungen gegen Cyberkriminellen Petrovichi Sergey Aksentiyevich laufen weiter.