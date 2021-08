Stab für Koordinierung von Wiederaufbauarbeiten in befreiten Gebieten hält seine nächste Sitzung ab

Baku, 5. August, AZERTAC

Der Koordinierungsstab, der sich mit der Lösung von sozialen, humanitären, organisatorischen und anderen Fragen in den von der ARMENISCHEN Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans befasst und die Wiederaufbauarbeiten in jenen Regionen koordiniert, hat am Mittwoch, dem 4. August seine ordentliche Sitzung abgehalten.

Der Leiter des Präsidialamtes und des Stabs für Koordinierung von Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten, Samir Nuriyev, machte in seiner Rede bei der Sitzung darauf aufmerksam, dass die Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten im Auftrag des aserbaidschanischen Präsidenten unter Berücksichtigung der Aufteilung der befreiten Gebiete in neue Wirtschaftszonen schnell, planmäßig, hochwertig und koordiniert durchgeführt werden.

Der Koordinierungsstab wurde per Dekret des Präsidenten der Republik Aserbaidschan vom 24. November 2020 gebildet.