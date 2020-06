Starker Wind: Wellen im Kaspischen Meer erreichen eine Höhe von 3.2 Metern

Baku 5. Juni, AZERTAC

Das Wetter war im vorigen Monat in Baku, auf der Halbinsel Abscheron und an manchen Orten Aserbaidschans häufig windig und ist auch im Juni häufig windig. Seit gestern weht es starker Nordwestwind. Es regnete in den Regionen Schamkir, Terter, Zagatala und Barda. Es hat in den Rayons Tovuz und Gedebey gehagelt, wie der Wetterdienst des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber AZERTAC berichtete.

In Baku, auf der Halbinsel Abscheron und an manchen Orten Aserbaidschans weht derzeit der starke Nordwestwind. Die Wellen im Kaspischen Meer erreichten eine Höhe von 3.2 Metern.

Die Windgeschwindigkeit erreichte in Baku 23, in der Stadt Sumgayit und auf Neft Daschlari (Erdölstadt mitten im Kaspischen Meer) 17, in der Stadt Ganja und im Rayon Naftalan 24 Meter pro Sekunde, hieß es in der Meldung weiter.