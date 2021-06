Starkes Beben in Venezuela

Baku, 12. Juni, AZERTAC

In Venezuela hat es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 5.3 gegeben. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Samstag, dem 12. Juni, in den frühen Morgenstunden um 02:18 Lokalzeit 47 km westlich von der Stadt Guiria (Municipio Valdez, Sucre) in einer Tiefe von 10 km.

Eine zweite Agentur, das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), gab das Erdbeben abweichend mit einer Stärke von 5.1 an.