Starkes Erdbeben in Afghanistan

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 5.0 ereignete sich am Donnerstag, dem 27. Mai 2021, in den frühen Morgenstunden um 04:38 Lokalzeit in einer geringen Tiefe von 10 km unter dem Epizentrum in der Nähe von Chaman (Balochistan) in Afghanistan, wie Indiens nationales Zentrum für Seismologie (NCS) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu geringen bis mittleren Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.

Eine Reihe von Orten in der Nähe des Epizentrums wurden wahrscheinlich vom Beben betroffen.