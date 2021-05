Starkes Erdbeben in Indien

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Ein Beben mit einer Stärke von 5.2 hat heute Indien heimgesucht, wie Indiens nationales Zentrum für Seismologie (NCS) berichtete.

Nach Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 25. Mai, früh abends um 18:01 Lokalzeit in der Nähe von Mahoba (Uttar Pradesh). Das Epizentrum lag 10 km tief, hieß es weiter.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu geringen bis mittleren Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.

Mehrere Orte in der Nähe des Epizentrums wurden wahrscheinlich vom Beben betroffen.