Starkes Erdbeben in Laos

Baku, 16. November, AZERTAC

In Laos bebte heute die Erde mit einer Stärke von 5.2. Laut Angaben Thailand's Earthquake Observation Division (TMD) ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 16. November 2021, früh nachmittags um 15:54 Lokalzeit 99 km nordwestlich von der Stadt Phôngsali (Khouèng Phôngsali) in einer Tiefe von 10 km.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.