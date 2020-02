Starkes Erdbeben in Türkei: Präsident Ilham Aliyev kondoliert seinem türkischen Amtskollegen

Baku, 24. Februar, AZERTAC

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 im Osten der Türkei im Grenzgebiet zum Iran sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, 50 weitere Menschen wurden verletzt. Dutzende Dörfer sind betroffen.

Präsident Ilham Aliyev sandte in diesem Zusammenhang seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan ein Kondolenzschreiben, wie AZERTAC berichtete.

Im Brief heißt es: "Mit tiefer Betroffenheit haben wir die Nachricht von einem starken Erdbeben in der türkischen Stadt Van erfahren. In meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes spreche ich Ihnen, den Hinterbliebenen sowie dem ganzen türkischen Volk in tiefster Trauer mein Beileid aus und wünschen den Verletzten eine baldige Genesung".