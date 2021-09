Starkes Erdbeben in Westsahara

Baku, 14. September, AZERTAC

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 5.7 auf der Richter-Skala hat Westsahara heimgesucht, wie Spaniens Nationales Geographische Institut (IGN) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 14. September 2021, nach Mitternacht um 00:09 Lokalzeit in der Nähe von El Aaiún. Das Epizentrum lag in einer geringen Tiefe von nur rund 10 km, hieß es.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu geringen bis mittleren Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.