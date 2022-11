Stellungen der aserbaidschanischen Armee erneut beschossen

Baku, 14. November, AZERTAC

Am Sonntag, dem 13. November, in den Abendstunden haben Einheiten der armenischen Streitkräfte die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung des Rayons Kelbadschar stationiert sind, aus ihren Positionen in Richtung der Siedlung Istisu mit Schusswaffen verschiedener Kaliber beschossen.

Darüber hinaus wurden in den Nachtstunden (um 04:00 Uhr, Ortszeit) dem 14. November die Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Region Khojavand/Chodschawänd von Mitgliedern der illegalen armenischen bewaffneten Gruppierungen auf dem Territorium Aserbaidschans beschossen, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben Einheiten der aserbaidschanischen Armee, die sich in den oben genannten Richtungen befinden, Gegenmaßnahmen ergriffen, um das gegnerische Feuer zu stoppen.