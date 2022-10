Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Daschkasan und Tovus beschossen

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Am Montag, dem 10. Oktober von 09:55 bis 16:30 Uhr haben Einheiten der armenischen Streitkräfte aus ihren Stellungen in Richtung der Dörfer Garaiman und Gunashli des Distrikts Basarkechar, Chinarli des Rayons Tovuzgala die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Siedlung Tazakend des Rayons Daschkasan, des Dorfes Aghbulag der Region Tovuz stationiert sind, mit Schusswaffen verschiedener Kaliber mit Pausen beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC seien seitens Aserbaidschans Gegenmaßnahmen ergriffen worden, hieß es.