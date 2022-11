Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Daschkasan und Tovuz erneut beschossen

Baku, 22. November, AZERTAC

Am Montag, dem 21. November von 22:10 bis 23:25 Uhr haben Einheiten der armenischen Streitkräfte die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung des Dorfes Astaf im Rayon Daschkasan und der Siedlung Kokhanabi in der Tovuz Region stationiert sind, aus ihren Stellungen in Richtung der Dörfer Gunaschli im Rayon Basarkechar, der Siedlung Chinarli im Bezirk Tovuzgala mit großkalibrigen Schusswaffen beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC seien seitens Aserbaidschans Gegenmaßnahmen ergriffen worden.

Wie es in der Meldung weiter heisst, haben Mitglieder der illegalen armenischen bewaffneten Gruppierungen auf dem Territorium Aserbaidschans, wo die russischen Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, am Montag, von 10:00 bis 01:05 Uhr am Dienstag die Stellungen der aserbaidschanischen Armee auch in Richtung der Regionen Chodschawänd und Füsuli stationiert sind, mit Pausen unter Beschuss genommen.