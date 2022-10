Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar erneut unter Beschuss genommen

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Am Sonntagabend haben Einheiten der armenischen Streitkräfte aus ihren Stellungen in Richtung der Dörfer Yukhari Zaghali, Istisu, Yukhari Shorzha, und Jil des Distrikts Basarkechar die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Siedlungen

Alibayramli, Istisu und Zaylik Kelbadschar stationiert sind, mit Schusswaffen beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC seien seitens Aserbaidschans Gegenmaßnahmen ergriffen worden, hieß es.