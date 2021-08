Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar und Gedabey beschossen

Baku, 18. August, AZERTAC

Am Dienstag, dem 17. August, um 21:55 Uhr, am Mittwoch, dem 18. August, um 01:00 Uhr Lokalzeit haben armenische Streitkräfte aus ihren Stellungen in der Region Basarketschar auf Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar und Gadabey gefeuert.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC gibt es keine Toten und Verletzten unter aserbaidschanischen Armeeangehörigen.

Aserbaidschanische Truppen behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation bei.