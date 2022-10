Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar und Tovuz erneut beschossen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Am Samstag, dem 15. Oktober von 15:20 bis 18:00 Uhr, in am Sonntag, dem 16. Oktober in den Nachtstunden haben Einheiten der armenischen Streitkräfte aus ihren Stellungen in Richtung der Dörfer Yenikand und Yukhari Shorzha des Distrikts Basarkechar, der Siedlungen Garashen der Gorus Region, Chinarli des Bezirks Tovuzgala die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Dörfer Jamilli und Mollabayramli des Rayons Kelbadschar, Husulu des Bezirks Latschin, Kokhanabi der Tovuz Region mit großkalibrigen Schusswaffen erneut beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC seien seitens Aserbaidschans Gegenmaßnahmen ergriffen worden.