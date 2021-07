Stellvertretende Außenminister von GUAM-Mitgliedstaaten treffen sich in Kiew

Kiew, 1. Juli AZERTAC

Die 55. Sitzung des Nationalen Koordinierungsrates der GUAM findet vom 8. bis 9. Juli in Kiew, Ukraine, statt.

Laut der Auskunft des Nationalen Koordinierungsrates der GUAM gegenüber AZERAC werden am ersten Tag des Treffens Diskussionen auf Expertenebene aus den Mitgliedsländern stattfinden. Bei dem Treffen werden die Aussichten für die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit und die weitere Stärkung gemeinsamer Aktivitäten im Rahmen der GUAM und internationaler Organisationen erörtert.

Die offizielle Eröffnung des Treffens findet am 9. Juli unter Beteiligung der stellvertretenden Außenminister der GUAM-Mitgliedstaaten statt. Aserbaidschan wird bei dem Treffen durch den stellvertretenden Außenminister Mahmud Mammad-Guliyev vertreten sein.

Es sei erwähnt, dass der Vorsitz in der GUAM am 1. Januar 2021 an Georgien übergeben wurde. Dies wird die erste Sitzung des Nationalen Koordinierungsrates der GUAM während des Vorsitzes Georgiens sein. Im Jahr 2020 fanden während des Vorsitzes Aserbaidschans in der Organisation mehr als 30 Treffen statt.