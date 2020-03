Stellvertretender Generaldirektor der Union von OIC-Nachrichtenagenturen (UNA)

Ich freue mich, der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) zum 100-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Diese maßgebliche Agentur ist Vorstandsmitglied der Vereinigung der Nachrichtenagenturen von Mitgliedsstaaten (UNA) der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). AZERTAC ist eine der ältesten Agenturen in der Kaukasus-Region. Die Agentur war Gastgeber internationaler Großveranstaltungen wie des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen und der Konferenz der Organisation der Asien-Pazifik-Nachrichtenagenturen (OANA). Wir waren Ende 2018 zu Gast in der AZERTAC. Die Agentur hat große Erfahrungen auf dem Gebiet von Audio- und Videonachrichten. AZERTAC spielt eine wichtige Brückerolle zwischen Agenturen. AZERTAC hat Korrespondenzbüros in vielen Ländern und verbreitet ihre Nachrichten in mehreren Sprachen. Wir wünschen allen unseren AZERTAC-Kollegen viel Erfolg und Wohlstand. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!