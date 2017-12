Stellvertretender türkischer Außenminister: Baku verdient es, Expo-2025 auszurichten

Kiew, 18. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan hat in den letzten Jahren sehr große Fortschritte in den wirtschaftlichen und politischen Bereichen gemacht. Darüber hinaus hat Aserbaidschan große Erfahrungen mit der Ausrichtung der Großveranstaltungen. In diesem Sinne sei Baku der vielversprechendste Bewerber und verdient es, auch die Expo-2025 auszurichten.

Das sagte in einem exklusiven Interview mit der amtlichen Nachrichtenagentur AZERTAC der stellvertretende türkische Außenminister Ahmad Yildiz.

Der stellvertretende türkische Außenminister sagte: “Aserbaidschan hat in den letzten Jahren sehr große Fortschritte in der Region gemacht und ist Initiator und Teilnehmer internationaler Projekte. Zur gleichen Zeit richtete Aserbaidschan eine Reihe von renommierten internationalen Veranstaltungen aus. Ich denke, dass Aserbaidschan sehr große Erfahrung auf diesem Gebiet habe und in der Lage sei, auch die “Expo 2025" auf hohem Niveau auszurichten.“

Ich glaube, dass viele Länder Aserbaidschan unterstützen werden. Auch die Türkei wird in dieser Frage auf der Seite Aserbaidschans sein, so Ahmad Yildiz.

Es steht erst im November 2018 fest, welche Stadt die "Ехpо 2025" ausrichten wird.