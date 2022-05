Steuerzentrale der Offenen AG “Azerischig” in Schuscha in Betrieb genommen

Schuscha, 10. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai ist in der Stadt Schuscha eine digitale Steuerzentrale der Offenen AG “Azerischig” in Betrieb genommen worden.

Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls an der Einweihung der Zentrale teil.

AZERTAC zufolge informierte der Vorsitzende von Azerischig, Vugar Ahmadov, den Präsidenten über die geleisteten Arbeiten und die Funktion der Zentrale.

Er teilte dem Präsidenten mit, dass diese digitale Steuerzentrale im Hinblick auf eine ständige Versorgung der Stadt mit elektrischer Energie sehr wichtig ist.